Ovacık ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan kayak tesisinde, Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü tarafından düzenlenen kayak sezonu açılışı programına katılan Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) rafting takımı sporcuları, 4 milyon 217 bin liralık pist üzerinde ilk kez kar raftingi yapmanın heyecanını yaşadı.

Kar motoru yardımıyla zirveye taşınan bota, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra binen 8 raftingci, bin 200 metrelik pistin zirvesinden kendilerini aşağıya salarak adrenalini üst seviyeye çıkardı. Botun hızını ve yönünü ellerindeki küreklerle ayarlayan MADOSK sporcuları, pist üzerinde rafting yaptıkları sırada yer yer kara saplanarak heyecan dolu dakikalar geçirdi.

Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü'nün düzenlediği kayak sezonu açılışı vesilesiyle kar raftingini denediklerini ifade eden MADOSK Başkanı Nazım Arslan, rafting branşında düzenlenen birçok Türkiye şampiyonasında kulüp olarak Tunceli ilini temsil ettiklerini söyledi.

"Suda rafting yapmaya hiç benzemiyor"

MADOSK olarak birçok başarıya imza attıklarını belirten Arslan, "Kızlarımız milli oldu ve milli sporcu olarak Gürcistan'da ülkemizi temsil ettiler. Tunceli Ovacık'ta kayak pistinde kar raftingini denedik. Çok güzel ve çok farklı bir deneyim. Suda rafting yapmaya hiç benzemiyor. Ovacık kayak tesisi de başka bir güzelliğe sahip. Ülkemizin ilk kar alıp en son karın kalktığı tesislerden bir tanesi. Çok güzel bir tesisimiz var. Çok güzel bir kayak tesisi yapıldı. Geçmişte Tunceli'de kayak dediğimizde insanların aklına gelen ilk gelen şey konakla sorunuydu. Konaklamada dahil olmak üzere bütün sorunlar çözüldü. Şehrimize çok güzel bir tesis kazandırıldı" dedi.

Kar raftingi yapan sporcular arasında bulunan Tunceli Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Lizge Karademir ise ilk defa kar raftingi yaptığını belirterek, "Normalde raftingi hep nehirlerde yapıyoruz. Bizler sekiz kişi ile birlikte kar raftingi yaptık. Arkadaşlarımın da çok eğlendiğini düşünüyorum. Çok güzel bir şeydi. Pist tam ideal bir pisti. Pistin yapılışı, şekli ve görünüşü çok güzeldi. Konaklama merkezide yapılmış çok beğendim. Bir iki yerde kara saplandık ama ilk deneyimimiz ve ilk yapıyoruz. İmkan olursa daha ilerde daha güzel şeyler yaparak, kar raftingini ilerletebiliriz" diye konuştu.

Sidar Eren