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Tunceli'de kar ve tipiye yakalanan timde 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de kar ve tipiye yakalanan timde 2 askerimiz şehit oldu
Tunceli'de kar ve tipiye yakalanan timde 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyonda kar ve tipiye yakalanan timden hastenede müdahale edilen askerin de şehit olduğu, şehit sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada;" İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, 2 Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur.Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun"denildi.

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