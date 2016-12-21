Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce ilimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, son zamanlarda artan terör olaylarının önlenebilmesi, İLİMİZ genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda, Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolları 21 Aralık 2016 saat 06.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar 24 saat süreyle çift yönlü olarak kontrollü bir şekilde her türlü araç trafiğine açılmıştır” denildi.

Ercan Topaç

TUNCELİ