İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta kurulu olan kayak merkezi, kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaşmasıyla birlikte kayak severlerin akınına uğradı. 2015 yılında tamamlanmasıyla birlikte faaliyete geçen ve yaklaşık 5 milyon liraya mal olan kayak merkezine gelen vatandaşlar, bin 200 metre uzunluğa sahip pist üzerinde snowboard, kayaklı koşu ve slalom kayak ile kayarak, eğlenceli dakikalar geçirdi. İlçe merkezi ve çevre illerden kayak merkezine gelen çoğu vatandaş ise uzun süre etkisini sürdüren yoğun kar yağışına aldırış etmeden kayak kaymanın keyfini çıkardı.

"TÜRKİYE’NİN EN UCUZ MALİYETLİ KAYAK TESİSİ"

Ovacık’taki kayak merkezinin inşaatına üç yıl önce başlandığını ve geçen yıl halkın hizmetini sunulduğunu hatırlatan Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, Ovacık ilçesine büyük bir tesisin kazandırıldığını söyledi. Kayak tesisinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür mesajı ileten Kara, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yer tahsisi yaptık. Sonra da genel müdürlük tarafından ihalesi yapıldı. Yaklaşık 5 milyon liraya mal oldu. Böyle güzel bir tesis, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hiçbir yerde yok. 75 yatak kapasiteli. Kayak merkezinde isteyen vatandaşlarımız jet skiye binerek karın keyfini çıkarabiliyor. Tesisin kayak malzemeleri, il müdürlüğümüz tarafından temin ediliyor. Buraya gelen misafirlerimiz Türkiye’nin en ucuz maliyetli yeri olan bu tesiste rahatlıkla konaklayıp eğlenebilirler. Ovacık, sadece kayak tesisiyle değil, Munzur Gözeleri ile çok meşhur bir yer. Yaz aylarında yurt dışından gelen turistler ve Tunceliler olsun, buraya akın ediyorlar. Bunun yanında bir de kayak tesisi eklenince, ilçenin cazibesi biraz daha arttı" dedi.

"HERKESİ KAYAK KAYMAYA BEKLİYORUZ"

Kayak merkezinde antrenör olarak görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ferdi Genç, "Tunceli’de kurulu olan böyle güzel bir kayak tesisinde bir hocanın muhakkak olması lazım. Ayrıca, Türkiye’nin Bursa, Erzurum, Kars-Sarıkamış ve Kayseri-Erciyes ya da Kartalkaya gibi kayak merkezlerinde bulunan pistlerin dışında, Ovacık’ta da güzel bir tesisin olduğunu belirtmek istiyorum. Çevre illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından herkesi buraya kayak kaymaya bekliyoruz. Aynı zamanda şuan Türkiye’de birçok kayak tesisi, kar yetersizliği nedeniyle henüz sezonu açmamışlar. Bizde herkes cıvıl cıvıl kayıyor. Kar kalınlığı şuan 80 santimetreyi bulmuş ve halen de kar yağmaya devam ediyor" diye konuştu.

Kayak merkezinin çok güzel olduğunu vurgulayan Erdi Koç ise "Ovacık’ın doğası mükemmel. Tunceli’de böyle bir kayak merkezinin özellikle Ovacık’ta olması şahane bir şey. Mükemmel bir şey. Bende ilk defa kayakla burada tanıştım. Biraz beceremiyorum ama eğleniyoruz. Burada, gayet güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

"TUNCELİ’DE İLK PROFESYONEL PİSTİMİZ"

Hafta sonunu değerlendirmek için İstanbul’dan Ovacık’taki kayak merkezine geldiğini belirten Rojda Turan, memleketinde kayak tesisi olmasının gurur verici olduğunu ve şehir dışından gelen insanların kayak merkezinde keyifle kayabileceğini ifade etti.

Kayak merkezinde snowboard ile kaydığını dile getiren Ali Oğan, kendi memleketinde bulunan kayak tesisinde kaymanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Pistimiz biraz küçük ve belki imkanlarımız biraz daha kısıtlı. Ama board ve kayak için fazlasıyla müsait. Türkiye’de birçok pisti gezdim ve daha iyi pistlerde var. Ama Tunceli’de ilk profesyonel pistimiz. Kayak severler için çok büyük bir imkan" ifadelerinde bulundu.