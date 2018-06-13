Tunceli'de kaza sonrası iki araç yandı, 4 kişi yaralandı

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, karşı istikametlerden gelen iki otomobil hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar kendi çabalarıyla dışarı çıktıktan hemen sonra araçlar yanmaya başladı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi ile kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü, her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Ercan Topaç

