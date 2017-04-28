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Tunceli'de klozet altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Tunceli'de vatandaşlar, klozet altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı fark ederek, durumu polise bildirip olası bir faciayı önledi.

Tuncelide klozet altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu

28 Nisan 2017 16:20

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenimahalle mevkiinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı yolun hemen 50 metre altındaki tali yolda el yapımı patlayıcı bulundu. İl Özel İdarenin ek binası ile Rehberlik Araştırma Merkezinin arasında bulunan tali yoldan geçen bir kişi, klozet altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark ederek durumu 155 Polis İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu alanı araç ve yaya trafiğine kapatarak bomba imha ekibi çağırdı. Bomba uzmanları, patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından patlayıcı incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

Ercan Topaç
 

Etiketler: Tunceli


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