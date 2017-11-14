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Tunceli'de lav silahı ve patlayıcılar ele geçirildi

Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat timlerinin düzenlediği operasyonda 1 adet lav silahı,4 adet patlayıcı, amonyum nitrat, çok sayıda mühimmat, yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Tuncelide lav silahı ve patlayıcılar ele geçirildi
Tunceli'de lav silahı ve patlayıcılar ele geçirildi - Foto Galeri

14 Kasım 2017 22:25

Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik İl merkezi kırsalında çalışma yapan güvelik güçleri belirlenen noktalara operasyon düzenledi. Operasyonda kokuya duyarlı köpeklerle yapılan arama çalışmalarında 1 sığınak ile 1 barınak tespit edilirken 1 adet lav silahı,4 adet patlayıcı, amonyum nitrat, çok sayıda mühimmat, yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında icra edilen operasyon kapsamında sığınak ve barınaklarda 1 adet lav silahı, 4 adet basma düzenekli EYP, 4 adet EYP düzeneği elektronik devre, 1 adet el telsizi, 1 adet dijital kamera, 30 kilogram amonyum nitrat, 145 adet kaleşnikof mühimmatı, 550 ader bixi mühimmatı, 1 adet keleşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 12 takım leşger kıyafeti, 11 çift mekap ayakkabı, 6 adet pil blogu, 150 metre elektrik kablosu, 55 metre EYP düzenek kablosu, 1 adet akü, 1 top sera naylonu, 19 adet pil, 2 adet tüp, 6 adet panço, 4 adet uyku tulumu ve çok sayıda tıbbi, yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. 

Fatma Çıray
 

Etiketler: lav silahı, Tunceli

 

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