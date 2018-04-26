Tunceli'de M-16 silah, mayın ve güçlendirilmiş 3 adet EYP ele geçirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nazımiye ve merkez kırsalında Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün, 1 adet dolu şarjör, 30 adet M-16 mühimmatı, 2 adet topuk koparan mayın, 3 adet EYP (210 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş), 1 adet el telsizi, 110 metre kablo, 1 adet basma düzeneği, 2 adet pil bloğu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 2 adet mayın ve 3 adet EYP bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.