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Tunceli'de öldürülen teröristlerden biri sözde bölge sorumlusu çıktı

Tunceli'de Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından ölü olarak ele geçirilen 3 teröristten birinin örgütün sözde bölge sorumlularından Şervan kod adlı Hasan Yaman olduğu öğrenildi.

Tuncelide öldürülen teröristlerden biri sözde bölge sorumlusu çıktı

07 Ağustos 2017 13:24

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timleri, Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesi Karagöl Dere mevkisinde bir grup PKK'lı terörist tespit etmiş ve çatışma çıkmıştı. Gece yarısı başlayan ve sabaha kadar süren çatışmada ikisi kadın 3 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin üzerinden 1 adet M-16, 2 adet kalaşnikof, 5 adet el bombası, 1'er adet telsiz ve dürbün ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Öte yandan öldürülen örgüt mensuplarından birinin sözde bölge sorumlularından "Şervan" kod adlı Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Hasan Yaman olduğu ortaya çıktı.
 

Etiketler: Tunceli


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