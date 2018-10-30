Tunceli'de önemli başarı, 20'si 18 milyon ödüllü, 117 terörist etkisiz hale getirildi

2018 yılında güvenlik güçleri başta terör örgütü PKK olmak üzere tüm örgütlere karşı başarılı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli'de başarılı operasyonlarla dikkat çekiyor. İçişler Bakanı Süleyman Soylu'da, Tunceli'nin terörle mücadele başarı sıralamasında ilk sırada yer aldığını bugün açıkladı. Terörlü mücadelede Bakan Soylu'nun büyük başarılar elde ettiğini söylediği Tunceli'de 2018'in Ekim ayına kadar düzenlenen operasyonlarda 20'si aranan 22'si sözde lider kadrosundan 106'sı ölü 117 terörist etkisiz hale getirildi. 2017 yılında ise 94'ü ölü 114 terörist etkisiz hale getirilmişti.

3'ü kırmızı listede 106 terörist ölü, 11'i sağ ele geçirildi

İHA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2018 yılında bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle Tunceli'de komando, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.İnsansız hava araçları,savaş uçakları ve helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonlarda “kırmızı” listede aranan teröristlerden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, onun yerine gönderilen Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban, sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner'le birlikte, 5'i turuncu, 12'ide gri listede yer alan 20'si başına ödül konulan 106 terörist ölü, 11 terörist ise sağ ele geçirildi.

Kentte, terör örgütleri tarafından girilmez denilen “Kızılmescit, Kutuderesi, ve Aliboğazı” gibi yerlere de nokta operasyonlar düzenleyen timler, PKK ve TKP/ML-TİKKO'lu teröristlerin kullandığı 122 sığınak ve mağarayı imha etti. Bölgede yapılan operasyonlarda 80 el yapımı patlayıcı, 3 tondan fazla patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 6 kilogram plastik patlayıcı,58 adet Kaleşnikof, 14 adet M16 piyade tüfeği, 4 adet keskin nişancı tüfeği, 5 adet tabanca, 55 adet el bombası, 3 adet roketatar, 13 adet roketatar mühimmatı, 70 bin adet mühimmat, tonlarca yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

İsim isim 18 milyon 600 bin TL ödüllü, 20 terörist

1- 4 milyon ödüllü Kırmızı liste yer alan sözde Erzurum Eyaleti sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan 4 Nisan 2018'de Tunceli-Pülümür Kırsalında öldürüldü.

2- 4 milyon ödüllü Kırmızı Listede yer alan sözde örgütün Saha sorumlusu Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban 11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli Pülümür Kırsalında öldürüldü.

3- 4 milyon ödüllü kırmızı listede yer alan sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner 30 Temmuz 2018 Tarihinde Tunceli-Pülümür Kırsalında öldürüldü.

4- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alan sözde Nazımiye gücü sorumlusu "Mahir" kod adlı Cihan Kıt

5- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alan sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer

6- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alana sözde TKP/ML-TİKKO sözde bölge sorumlusu Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş

7- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alan sözde sözde sorumlu Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran

8- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alan sözde batı cephe kadın sorumlusu Silvan Jindar kod adlı Pınar Yıldırım

9- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker

10- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan"Taylan" kod adlı Erkan Ordu

11- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Ramazan Yosugey

12- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Baran kod adlı Haydar Gül

13- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Mervan kod adlı Yunus Dalgın

14- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan “Delila” kod adlı Zeynep Miran

15- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan “Soro Amed” kod adlı Mehmet Reber Çetin

16- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan “Harun Munzur” kod adlı Maşallah Malazgirt

17- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük

18- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya

19- 300 bin TL ödüllü Gri Listede Yer alan MLKP'li Baran Dersim kod adlı İrfan Gerçek

20- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol

Halil İbrahim Varlı

