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Tunceli'de PKK/KCK operasyonu:11 gözaltı

Tunceli'de PKK/KCK operasyonu:11 gözaltı
Tunceli'de PKK/KCK operasyonu:11 gözaltı

Tunceli’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 1 muhtarın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terörün finansmanı ve işbirlikçilerinin yakalanması maksadıyla çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 11 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Ankara ve Tunceli'nin Pülümür ile Pertek ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında 1 muhtarın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Ercan Topaç

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