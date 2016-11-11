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Tunceli'de PKK'lı hainlere büyük darbe l 14 teröristin cesedi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'de kış üslenmesi hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu hainlere yönelik düzenlenen Şehit J.Uzm.Çvş. Serdar Yıldırım-40 Operasyonunda 14 teröristin cesedin ele geçirildiğini açıkladı.

Tuncelide PKKlı hainlere büyük darbe l 14 teröristin cesedi ele geçirildi
Tunceli'de PKK'lı hainlere büyük darbe - Foto Galeri

11 Kasım 2016 08:57

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Tunceli İl Merkez Karşılar köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Bali Deresi bölgesinde kış üslenmesi hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilen teröristlerin 07 Kasım 2016 Pazartesi günü keşif faaliyeti yapan İHA/İKU tarafından tespit edilmesini müteakip terörist unsurlara yönelik “Hava Destekli Operasyon” düzenlendiği kaydedildi. Operasyon sonrası icra edilen Şehit J.Uzm.Çvş. Serdar Yıldırım-40 Operasyonu kapsamındaki Arama Tarama faaliyetinde; Dokuz erkek ve beş kadın olmak üzere toplam 14 adet terörist cesedi ele geçirildiği vurgulandı. Ele geçirilen silah ve malzemeler ise şöyle sıralandı: 
"15 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 2 adet BKC Mak.Tf., 2 adet M-16 P.Tf., 1 adet Zagros Kes.Niş.Tüf., 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Tabanca, 25 adet El Bombası, 2 kg C-4 Patlayıcı, 7 adet RPG-7 Antitank Mühimmatı, 2 adet RPG-7 Antipersonel Mühimmatı, 10 adet RPG-7 Sevk Fişeği, 633 adet BKC Fişeği, 131 adet M-16 P.Tf. Fişeği, 25 adet Zagros Mühimmatı, bin 30 adet Kalaşnikof P.Tf. Fişeği, 21 adet Av Tüfeği Fişeği, 4 adet M-16 P.T. Şarjörü, 43 adet Kalaşnikof P.Tf.Şarjörü, 7 adet Kannas Şarjörü, 27 adet Elektrikli Fünye, 3 adet EYP Düzeneği İçin Kullanılan Kapı Zili, 7 adet EYP Alıcı/Verici Anahtar Sistemi, 4 adet Pil Bloğu (22 Adet Büyük Pilden Oluşturulmuş), 1 adet Tüp (12 Kg.lik), 1 adet Gece Görüş Dürbünü, 1 adet Silahüstü Dürbün (gündüz görüş), 1 adet Pointer, 3 adet El Telsizi, 1 adet Araç Tipi Telsiz, 1 adet Tablet Bilgisayar, 2 adet Radyo, 3 adet USB Bellek, 1 adet Hafıza Kartı, 2 adet Telsiz Kod Tablosu, 1 adet Rüzgâr Ölçer, 49 kök Kenevir , 17 adet Met, 12 adet Uyku Tulumu, 13 adet Sırt Çantası, 200 kg Tavuk, 100 kg Çay, önemli miktarda gıda ve yaşam malzemesi."

Bayazıt Cebeci 

Etiketler: tsk, Tunceli, Türk Silahlı Kuvvetleri


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Toplam Yorum (1)

  • Zafer : 11 Kasım 2016, Cuma 09:28
    00
    Siz hariç hemen hemen tüm medya kaynakları bu haberi , sanki bu sabah 14 terörist daha öldürldü gibi veriyor.Halbuki açıklamada net , pazartesi günü yapılan operasyonda ilk olarak 7 , sonra 9, sonra 10 şimdi de 14 leş olduğu söylendi, yani arazi arama taramaları sonrası.Onları haberlerine göre 5 günde 7+9+10+14=40 terörist öldürülmüş..Haberleri çarpıtarak, incelemeden, doğan medya mantığıyla veriyorlar.
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