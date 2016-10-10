Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda akşam saatlerinde Bilgili mezrası yakınlarında yol kesen PKK'lı bir grup, özel bir şirkete ait 8 aracı durdurdu. Sürücüleri araçtan indiren PKK'lılar, 7 beton mikseri ile 1 beton pompasını gasp etti. Serbest bırakılan sürücülerin haber vermesi üzerine Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu güvenlik güçleri tarafından bir süreliğine çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Güvenlik güçleri tarafından araçların gasp edildiği bölgeye operasyon düzenlenirken, olası bir saldırıya karşı da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ercan Topaç