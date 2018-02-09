Diğer
Kategoriler

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi !

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edilirken, 50 kilogram amonyumnitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tuncelide PKKnın kullandığı 5 sığınak imha edildi !

09 Şubat 2018 22:41
Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi ! - Tıkla İzle

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını ve 5 sığınağın imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, “Ovacık ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 5 sığınak içerisinde 2 adet telsiz, 1 adet el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 adet elektrikli fünye, 1 metre saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 11 adet şemsiye, 1 adet soba, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 adet güneş paneli, 5 adet varil, 1 adet boş bidon, 57 adet pil, 4 adet fener, 15 metre mavi branda, 30 metre ip, 2 adet radyo, 2 adet kol saati, 2 adet seyyar lamba, 1 çift bot, 3 adet sivil mont, 1 adet şarj adaptörü, 1 adet mühimmat sandığı, 2 adet SD kart, çok miktarda yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Fatma Çıray

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç