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Tunceli’de PKK'nın silah deposu ele geçirildi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK’nın depo olarak kullandığı yerde 7 adet kalaşnikof, roket atar, bomba düzenekleri, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tuncelide PKKnın silah deposu ele geçirildi

28 Ekim 2017 15:00

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "28 Ekim 2017 tarihinde ilimiz Nazımiye ilçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-126' operasyonu kapsamında bahse konu operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 bin adet Kalaşnikof mermisi, 21 adet EYP düzeneği, 2 adet el bombası, 2 adet bomba atar mühimmatı, 1 adet el telsizi, 1 kilogram amonyumnitrat, 20 adet leşger kıyafeti, 1 adet silah bakım seti, 12 çift ayakkabı, 37 kilogram çay, 40 kilogram zeytin, 20 kilogram şeker, 21 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 21 kilogram pirinç, 80 adet muhtelif ilaç, 20 adet serum ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Fatma Çıray

 

 

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