Edinilen bilgilere göre, Hozat ilçesi Dalören kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen 6 kişilik gruba yönelik F-16 savaş uçakları ile Kobra tipi helikopterler tarafından hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen harekatın ardından yapılan arazi arama taramasında 5 teröristin cesedi bulunurken, 1 Kaleşnikof silah ile kış üstlenmesi için kullanılan barınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Düzenlenen hava harekatının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Bölgede operasyon sürüyor.

Son 20 yılın en büyük kaybı

Güvenlik güçleri tarafından Tunceli’de bu yıl düzenlenen hava destekli operasyonlarda aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 80’nin üzerinde örgüt mensubu öldürülürken, bu sayının son 20 yılın en büyük kaybı olduğu belirtiliyor. Operasyonlarda ağır şekilde yaralanan örgüt mensupları bu sayıya dahil edilmezken, kış üslenmesine hazırlanan PKK ve sol örgüt mensupları, insansız hava araçlarıyla tarafından adım adım takip ediliyor. İHA’lar tarafından tespit edilen gruplar, F-16 savaş uçakları ve Kobra helikopterler tarafından yoğun bombardımana tutuluyor.