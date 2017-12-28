Tunceli'de PKK'ya kış darbesi: 23 sığınak ve depo imha edildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" Pülümür İlçemiz kırsalınada İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 9 adet sığınak, 12 adet depo ve 2 adet mağara içerisinde 4 adet EYP düzeneği, 12 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el bombası mandalı,186 adet büyük pil,

16 adet büyük tüp, 17 adet küçük tüp, 3 takım kar elbisesi, 160 metre kablo, 25 adet mekap ayakkabı, 4 çift spor ayakkabı, 20 çift ayakkabı,1 top kumaş, 1 adet dürbün, 1 adet ocak,1adet örgüt kıyafeti, 2 adet güneş enerjisi paneli, 3 adet sırt çantası, 2 adet batarya, 1 adet gaz lambası, 1 adet akü, 3 adet el çantası, 3 adet eski örgüt kıyafeti, 6 adet battaniye, 1 adet şemsiye, çok miktarda örgütsel doküman, kitap ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi.

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.