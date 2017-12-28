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Tunceli'de PKK'ya kış darbesi;23 sığınak ve depo imha edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kırsalında teröristlerin kullandığı 23 depo,sığınak ve mağara bulunarak imha edilirken, patlayıcı düzenekleri ile çok miktarda kışlık erzak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tuncelide PKKya kış darbesi;23 sığınak ve depo imha edildi

28 Aralık 2017 01:36

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" Pülümür İlçemiz kırsalınada İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 9 adet sığınak, 12 adet depo ve 2 adet mağara içerisinde 4 adet EYP düzeneği, 12 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el bombası mandalı,186 adet büyük pil,
16 adet büyük tüp, 17 adet küçük tüp, 3 takım kar elbisesi, 160 metre kablo, 25 adet mekap ayakkabı, 4 çift spor ayakkabı, 20 çift ayakkabı,1 top kumaş, 1 adet dürbün, 1 adet ocak,1adet örgüt kıyafeti, 2 adet güneş enerjisi paneli, 3 adet sırt çantası, 2 adet batarya, 1 adet gaz lambası, 1 adet akü, 3 adet el çantası, 3 adet eski örgüt kıyafeti, 6 adet battaniye, 1 adet şemsiye, çok miktarda örgütsel doküman, kitap ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi.

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. 

Etiketler: operasyon, pkk, tuceli

 

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