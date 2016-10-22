Ovacık ilçesine sızmaya çalışan 35-40 kişilik PKK ve sol örgüte mensup teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasında gece çıkan çatışma sonrası, bölgedeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özel harekat timleri ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından kırsal alanda operasyon başlatıldı.

İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü çevresinde ve kırsal kesimlerdeki alanda devam eden operasyonlarda, ormanlık alanlardaki bazı tepeler güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı. Takviye birliklerin de gönderildiği kırsal alanda, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Sidar Eren

