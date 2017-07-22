Tunceli'de şarbon nedeniyle 7 hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde 5 gün önce büyükbaş hayvanlarda ani ölümlerin yaşanmasıyla kırmızı alarm verildi. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Koyungölü köyünde yapılan araştırmada, ölümlere neden olan virüsün şarbon (anthrax) olduğu saptandı.

Hastalık nedeniyle büyük endişe yaşayan köylüler, sokaklarda ve ahırlarda kireçleme çalışmaları başlattı. Bazı köylüler ise şarbon tehlikesi nedeniyle hayvanlarını ahırlarda tutarak meralara bırakmamaya başladı. Hastalık yüzünden telef olan hayvanlar ise dezenfekte edilerek toprağa gömüldü.

"İlçe Tarım Müdürlüğü köy muhtarlıklarına bildiri yolladı"

Öte yandan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ise hastalığın çıkışıyla ilgili köy muhtarlıklarına bildiri gönderdi. Hastalık hakkında yapılması gerekenlerin yer aldığı bildiride, "Hasta hayvanlar sağlıklılardan ayrılmalı, hasta hayvanların kullandıkları suluklar ve yemlikler dezenfektanla temizlenmeli ve sağlıklı hayvanlarda kullanılmamalı, hasta hayvandan gelen kan ve akıntılarda çıplak elle temas edilmemeli, zemine akan sıvılar gerekli önlemler alındıktan sonra dezenfektanla temizlenmeli, hasta hayvanlar meraya çıkartılmamalı. Ölen hayvan olursa İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine haber verilmeli, belediye ekiplerince akarsu ve yeraltı sularını kirletmeyecek yerleşim alanından uzak bir bölgede 2,5 metrelik çukur içerisine konulmalı, üzerine sönmemiş kireç dökülüp çukur kapatılmalıdır. Ölen hayvanla ve akıntılarıyla çıplak el veya ayakla temas edilmemeli, öldüğü yer kireçle kaplanmalıdır. Hastalıklı ve ölen hayvanın eti, sütü, yünü derisi hiçbir şekilde tüketilemez, kullanılmaz. Hastalık çıkan bölgeler merkez olmak üzere 10 kilometre yarıçaplı alanda kordon oluşturulmuştur, bu alanlar içerisinde bulunan köylere hayvan giriş çıkışlarında kısıtlama getirilmiştir. Hasta hayvanın akıntılarıyla çıplak elle temas edenler en yakın sağlık kuruluşuna giderek bilgilendirme yapmalıdırlar. İlçe Müdürlüğünün temin edeceği şarbon aşısı istisnasız tüm hayvanlara uygulanacaktır, köy halkının aşıya gelen ekiplere yardımcı olmalı. Ahıra giriş ve çıkışlarda dezenfaktan havuzu hazırlanmalı ya da ahırda kullanmak ve asla ahır dışına çıkartılmamak şartıyla ayrı bir çizme kullanılmalı" denildi.

3 günde 7 inek telef oldu

Şarbon hastalığının bir hafta içinde Koyungölü köyüne yayıldığını belirten besici Sinan Kayır, "Bayağı bir kayıp verdik. 7 tane ineğimiz üç gün içerisinde öldü. Şarbon hastalığıdır. Bu dağdan gelen hayvanların ovaya ve köye inmesiyle hayvanlarımıza bulaştı. Hayvanlarımız bir haftadır içeride. Dışarı çıkaramıyoruz. Yetkililerden bir an önce tedbir alınmasını bekliyoruz" dedi.

Koyungölü köyünde hastalık nedeniyle kötü günler yaşandığını ifade eden Sevda Kayır ise, "Bu hastalık nedeniyle sütümüz, peynirimiz, hayvanlarımız satılmıyor. Buraya yasak konuldu. İlaç getirdik, hayvanları aşıladık. Yetkililer bize yardım etsin. Şuanda sütümüz, peynirimiz ve yağımız satılmıyor" ifadelerini kaydetti.

Sidar Eren