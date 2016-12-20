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Tunceli'de sürücülerin soğukla imtihanı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçları donan sürücüler zor anlar yaşadı.


20 Aralık 2016 11:16

Ovacık ilçesinde son bir haftadır etkisini gösteren soğuk hava ve sis, hayatı olumsuz etkileme devam ediyor. İlçede, özellikle gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken, birçok araçta dondurucu soğuklar nedeniyle çalışamaz hale geldi. Soğuk hava nedeniyle çalışmayan araçlar, sürücülerine zor anlar yaşattı.
Hava sıcaklığının gündüz vakti yer yer sıfırın altında eksi 22 derece kadar düştüğü ilçede, gece saatlerinde termometreler hava sıcaklığını sıfırın altında eksi 30 derece olarak ölçtü. Soğuk hava nedeniyle birçok aracın akaryakıt deposunda donma meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde araçlarını çalıştıramayan sürücüler, değişik yöntemler kullanarak araçlarını çalıştırma girişiminde bulundu.
Kimi sürücüler, araçlarını yaktıkları ateşle ısıtırken, kimi vatandaşlarda araçtan araca takviye yaparak aracını çalıştırmayı denedi. Bazı vatandaşlarında gece saatlerinde araçlarının üzerini battaniyeyle kaplayarak soğuğa karşı önlem aldığı görüldü. Bir vatandaşın donan aracını metrelerce uzunluktaki bir kablonun ucuna bağladığı elektrikli ısıtıcıyla çalıştırmayı denemesi ise dikkat çekti.

"Ovacık'ta ilk kez böyle bir soğuk görüyorum"
Sabah saatlerinde işe geldiği sırada havanın çok soğuk olduğunu belirten Hasan Tutum isimli bir vatandaş, "Gece saatlerinde iş yerinin önüne park edilen bir tır, dondurucu soğuk nedeniyle sabahtan beri çalışmıyor. Tıra, takviye yapılmasına ve altında ateş yakılmasına rağmen tır çalışmıyor. 30 yaşındayım. Şimdiye kadar Ovacık'ta ilk kez böyle bir soğuk görüyorum" dedi.
 

Sidar Eren
 


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