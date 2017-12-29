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Tunceli'de teröristlere ait 8 sığınak daha imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 8 sığınak imha edilirken, 2 patlayıcı, 50 kilogram amonyum nitrat, 26 adet tüp, 2 adet jeneratör ile çok sayıda tıbbi, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 3 gün içerisinde yapılan operasyonlarda imha edilen sığınak ve depo sayısı 40 oldu.

Tuncelide teröristlere ait 8 sığınak daha imha edildi

29 Aralık 2017 21:36

Tunceli Valiliği merkez ve Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre bugün yapılan operasyonlarda 8 sığınağın imha edildiği belirtilerek "İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonlar kapsamında 2 adet patlatılmaya hazır EYP düzeneği, 50 kg amonyum nitrat, 7 adet leşger kıyafeti, 2 adet kadın leşger kıyafeti, 4 adet kadın elbisesi,12 çift mekap ayakkabı, 15 adet çizme, 3 adet sırt çantası, 12 adet pil bloğu, 4 adet akü, 24 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 50 kilogram un, 50 kilogram barbunya, 90 metre sera naylonu, 2 adet jeneratör, 100 metre kablo, 1 adet el dürbünü, 1 adet içme suyu deposu, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 12 adet testere, 1 adet gaz lambası, 3 adet soba, 12 adet soba borusu, çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" ifadesine yer verildi.

3 günde 40 sığınak ve depo imha edildi

Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik 3 gündür aralıksız devam eden operasyonlarda çok sayıda sığınak, depo ve mağara ele geçirildi. Bugün 8 sığınak, dün 8 sığınak ve 1 mağara önceki gün ise 23 sığınak, depo ve mağara güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha edildi. 

Fatma Çıray
 

 

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