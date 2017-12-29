Tunceli'de teröristlere ait 8 sığınak daha imha edildi

Tunceli Valiliği merkez ve Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre bugün yapılan operasyonlarda 8 sığınağın imha edildiği belirtilerek "İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonlar kapsamında 2 adet patlatılmaya hazır EYP düzeneği, 50 kg amonyum nitrat, 7 adet leşger kıyafeti, 2 adet kadın leşger kıyafeti, 4 adet kadın elbisesi,12 çift mekap ayakkabı, 15 adet çizme, 3 adet sırt çantası, 12 adet pil bloğu, 4 adet akü, 24 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 50 kilogram un, 50 kilogram barbunya, 90 metre sera naylonu, 2 adet jeneratör, 100 metre kablo, 1 adet el dürbünü, 1 adet içme suyu deposu, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 12 adet testere, 1 adet gaz lambası, 3 adet soba, 12 adet soba borusu, çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" ifadesine yer verildi.

3 günde 40 sığınak ve depo imha edildi

Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik 3 gündür aralıksız devam eden operasyonlarda çok sayıda sığınak, depo ve mağara ele geçirildi. Bugün 8 sığınak, dün 8 sığınak ve 1 mağara önceki gün ise 23 sığınak, depo ve mağara güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha edildi.

Fatma Çıray

