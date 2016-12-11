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Tunceli’de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda terör örgütü mensuplarına ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Tuncelide teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

11 Aralık 2016 21:16

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama, “Güvenlik Güçlerimizce terörist unsurları yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, ilimiz Ovacık ilçesi Mülki sınırları içerisinde bulunan Köyçeğiz, Karasal Deresi, Koca Dere mevkilerinde 11 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; teröristlere ait çok sayıda doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir” denildi.


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