Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama, “Güvenlik Güçlerimizce terörist unsurları yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, ilimiz Ovacık ilçesi Mülki sınırları içerisinde bulunan Köyçeğiz, Karasal Deresi, Koca Dere mevkilerinde 11 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; teröristlere ait çok sayıda doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir” denildi.