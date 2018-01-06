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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tuncelide teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

06 Ocak 2018 19:17

Tunceli Valiliği merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Bugün yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı 2 mağaranın imha edildiği bildirilen açıklamada, "Operasyonda tespit edilen 2 adet mağara içerisinde 1 adet el telsizi, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet kamera, 1 adet güneş paneli, 3 adet leşger kıyafeti, 2 adet sırt çantası, 4 adet uyku tulumu, 70 adet eldiven, 3 adet ayakkabı, 70 adet bere, 160 adet atlet, 20 adet kazak, 100 adet çorap, 70 çift patik, 2 adet battaniye, 4 adet panço, 10 adet puşi, muhtelif tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. 

Fatma Çıray
 

 

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