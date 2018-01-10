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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tuncelide teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

10 Ocak 2018 21:29
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi - Tıkla İzle

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Bugün yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildiği belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, teröristlerin kullandığı 2 adet mağara içerisinde 100 adet kalaşnikof askı kayışı, 1 adet tüp, 1 adet akü, 2 adet şarjör kılıfı, 16 adet pil bloğu, 6 adet leşger kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 20 metre branda, 10 metre naylon, 1 adet sırt çantası, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Fatma Çıray
 

Etiketler: sığınak, Tunceli

 

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