Edinilen bilgilere göre, Tunceli-Pertek karayolunun 22. kilometresinde 23 AV 610 plakalı otomobil ile 23 AN 513 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Deniz Bal, Cenk Kan, Baki Turan ve Cafer Toğaç olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Deniz Bal, Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 kişinin ise tedavilerine devam edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza yerinden yaralıları alan bir ambulansın lastiğinin patlamasına rağmen yaralıyı hastaneye ulaştırmayı başardığı gözlerden kaçmadı.

Ercan Topaç