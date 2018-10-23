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Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı...

Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı...
Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı...

Tunceli-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seycan Demirel yönetimindeki 62 AP 879 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanalizasyon bacasına çarptı. Meydana gelen kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralanan iki kişi bulundukları araçtan çıkarılarak ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. 

Ercan Topaç   

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