Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İlter yönetimindeki 42 BP 022 plakalı özel araç, Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından da takla atarak orta refüje düştü. Kazada, sürücü Hüseyin İlter'in yanı sıra araçta bulunan Kumru ve Besi İlter yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri, Tunceli Belediyesi İtfaiye ekibi ve polislerle birlikte yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan Topaç