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Tunceli'de üst düzey 3 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Silahlı İnsansız Hava Aracı desteği ile düzenlenen operasyonda 3 üst düzey olduğu tahmin edilen terörist ölü olarak ele geçirildi.

Tuncelide üst düzey 3 terörist öldürüldü

01 Ağustos 2017 12:37

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık ilçemiz kırsalında 01 Ağustos 2017 tarihinde sabaha karşı SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli yapılan operasyonda 2 erkek, 1 bayan olmak üzere 3 üst düzey terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiğini de bildirdi. 

Ercan Topaç

Etiketler: teröristler, Tunceli


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