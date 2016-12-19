Tunceli’de kar yağışının ardından yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından Pülümür Vadisi’nde belirlenen alanlara yem bırakıldı. Yıl boyunca yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde Orman Mühendisi olarak görev yapan Engin Benli, “206-2017 yemleme çalışmalarına başladık. Bu yıl yaklaşık 7 bin kilogram yemi doğaya bırakacağız yaban hayvanlarını desteklemek amacıyla. Yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle yaban hayvanları için buğday ve bulgurdan oluşan yemleme çalışması yapıyoruz. Burada keklik, ala karga ve diğer kuş türleri için yemleme çalışması yapıyoruz. Diğer yaban hayvanları için de bu yönlü çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Ercan Topaç