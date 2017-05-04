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Tunceli'de yakalanan teröristlerden 5'i tutuklandı

Tunceli'de yakalanan teröristlerden 5'i tutuklanırken, 7'sinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Tuncelide yakalanan teröristlerden 5i tutuklandı

04 Mayıs 2017 21:04

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Tunceli ili Hozat ilçesi mülki sınırları içerisinde Aliboğazı Deresi bölgesinde 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde icra edilen operasyonlar kapsamında sağ olarak ele geçirilen 12 terör örgütü mensubu teröristten 5'i Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Geri kalan 7 terör örgütü mensubunun gözaltı işlemleri devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Tunceli Aliboğazı'nda 27-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Ovacık gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile birlikte 8'i ölü 12'si sağ 20 terörist etkisiz hale getirilmişti. 

Etiketler: terörist, Tunceli, yakalama


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