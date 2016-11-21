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Tunceli'de yaralı toy kuşu bulundu

Tunceli’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından olan Toy Kuşu, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavisinin yapılması amacıyla Elazığ’a gönderildi.

Tuncelide yaralı toy kuşu bulundu

21 Kasım 2016 15:29

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Dorutay köyünde yaralı halde Toy Kuşu bulan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler yaralı kuşu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne getirildi. Veteriner tarafından kontrolü yapılan Toy Kuşu’nun sağ ayağında kırık tespit edildi. Tunceli’de tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle yaralı kuş, tedavisinin yapılması amacıyla Elazığ Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi.

Yaralı Toy Kuşu’na ilişki bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, “Kuşun burada tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle Elazığ Veterinerlik Fakültesi ile iletişime geçildi. Orada gerekirse ayaklarına platin takılmak suretiyle sağlığına kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Elazığ’a sevk edeceğiz” dedi.

Toy Kuşu’nun neslinin tehlike altında olduğuna vurgu yapan Gürsönmez, “İri bir kuş. Nadir görülen ve nesli tehlike altında olan bir kuş türüdür. Özellikle avcılar tarafından hedef alınan bir kuş türüdür. Göçmendir. Erkek bireyler 18 kilograma kadar ulaşabilir. Kanat uzunluğu 260 santimetre genişliğinde olan bir yapısı var. Uçabilen en iri kuşlardan bir tanedir” diye konuştu.

Yaralı kuş, ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması amacıyla Elazığ’a gönderildi.

Ercan Topaç 

 


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