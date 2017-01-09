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Tunceli’de yarın (10 Ocak) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?

Tunceli’de yarın okullar tatil mi işte cevabı...

Tuncelide yarın (10 Ocak) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?

09 Ocak 2017 21:44

Tunceli’de 3 ilçede eğitime kar tatili

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. 

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi. 

Ercan Topaç 

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