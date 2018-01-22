Tunceli’deki bombalı saldırının faili İstanbul’da yakalandı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, 2016 yılında terör örgütleri tarafından Tunceli'nin Ovacık ilçesinde adliye lojmanları yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, olayda 9 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, o tarihteki patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırının failleri arasında yer alan Umut D. Ş. adlı teröristi İstanbul’da tespit etti. Terör polisi, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde tespit edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında 29 yaşındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Umut D. Ş., işlemlerinin ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan zanlının, 2016 yılı Haziran ayında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan adliye lojmanlarına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenleyen şüpheliler arasında yer aldığı ve bombalı aracı adliye lojmanlarının önüne bırakan kişi olduğu öğrenildi.

Sadık Kahraman