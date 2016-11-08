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Tunceli’deki hava harekatında 7 terörist daha öldürüldü

Tunceli’de düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Öldürülen teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Tuncelideki hava harekatında 7 terörist daha öldürüldü

08 Kasım 2016 23:30

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “07 Kasım 2016 günü Tunceli merkez Bali Deresi mevkiinde icra edilen hava harekatı sonrasında, güvenlik güçlerimizce bölgede gerçekleştirilen operasyon ve arama/tarama faaliyetleri esnasında 6’sı erkek 1’i bayan olmak üzere 7 BTÖ mensubuna ait ceset ve 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet BKC makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet antitank mayını ve 2 adet sığınak ele geçirilmiştir. Terörist cesetleri ön otopsi işlemleri için Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiştir. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyona devam edilmekte olup detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi. 

Etiketler: hava harekatı, Tunceli


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