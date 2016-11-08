Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “07 Kasım 2016 günü Tunceli merkez Bali Deresi mevkiinde icra edilen hava harekatı sonrasında, güvenlik güçlerimizce bölgede gerçekleştirilen operasyon ve arama/tarama faaliyetleri esnasında 6’sı erkek 1’i bayan olmak üzere 7 BTÖ mensubuna ait ceset ve 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet BKC makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet antitank mayını ve 2 adet sığınak ele geçirilmiştir. Terörist cesetleri ön otopsi işlemleri için Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiştir. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyona devam edilmekte olup detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.