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Tunceli’deki operasyonda 13 terörist öldürüldü

Tunceli’de 16 Ekim tarihinde merkez Kutu Deresi bölgesinde başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısının 13’e çıktığı bildirildi.

Tuncelideki operasyonda 13 terörist öldürüldü

18 Ekim 2016 18:39

Tunceli Valiliği tarafından devam eden operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "16 Ekim 2016 tarihinde Tunceli merkez Kutu Deresi bölgesinde güvenlik güçlerimizce başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyonlar sonucunda 6’sı kadın ve 7’si erkek olmak üzere toplamda 13 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen 13 terör örgütü mensubu ön otopsi işlemleri için hastaneye sevk edilmiştir. Ayrıca bölgede terör örgütlerine ait sığınak ve yaşam alanları tespit edilmiştir. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir" denildi.  

Ercan Topaç
 


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