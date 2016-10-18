Tunceli Valiliği tarafından devam eden operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "16 Ekim 2016 tarihinde Tunceli merkez Kutu Deresi bölgesinde güvenlik güçlerimizce başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyonlar sonucunda 6’sı kadın ve 7’si erkek olmak üzere toplamda 13 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen 13 terör örgütü mensubu ön otopsi işlemleri için hastaneye sevk edilmiştir. Ayrıca bölgede terör örgütlerine ait sığınak ve yaşam alanları tespit edilmiştir. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Ercan Topaç

