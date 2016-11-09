Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun ardından başlatılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliği tarafından, devam eden operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"7 Kasım 2016 günü Tunceli merkez Bali Deresi mevkiinde icra edilen hava destekli operasyon sonrasında 08-09 Kasım 2016 günü bölgede başlatılan ve devam eden arama/tarama faaliyetleri esnasında toplamda 14 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca teröristlere ait 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 25 adet zagros mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet BKC makineli tüfek, 15 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet anti tank mayını, 1 adet tabanca, 2 kg C-4 patlayıcı, 7 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti personel mühimmatı ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınmıştır."

Valilik açıklamasında bölgede operasyonlara devam edildiğinin de altı çizildi.