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Tunceli'deki operasyonda yeni gelişme

Tunceli'nin Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin 4 milyon ödüllü "kırmızı" listede olduğunun belirlenmesinin ardından 2'sinin de 300 bin lira ödüllü gri listede çıktı.

Tuncelideki operasyonda yeni gelişme

05 Nisan 2018 20:25

 Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda, Pülümür kırsalında yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada aralarında kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan ile birlikte toplam 7 BTÖ mensubu terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada bir askerimiz kolundan yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir" denildi.

Teröristlerden 2'side gri listede çıktı 

Kırmızı listede 4 milyon lira ödülle aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan’ın terör örgütüne 1993 yılında katıldığı belirtilen açıklamanın devamında, “Birçok kanlı baskını organize ettiği anlaşılırken, teröristin, sözde Hatay-Amanos saha sorumlusuyken, 2010 yılında İskenderun’da 7 askerimizin şehit edilmesi ve Osmaniye-Kanlıgeçit Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Teğmenin eşi Pınar Akdağ’ın lojmanda şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdiği ayrıca güvenlik güçlerimizce 16 ayrı terör suçundan arandığı ortaya çıktı. 

Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarında Soro Amed kod adlı, Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt isimli iki bölücü terör örgütü mensubunun da terör arananlar gri listede 300 bin TL ödüllü listede yer aldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

4'ü M16, 7 silah ve 10 adet el bombası ele geçirildi 

Etkisiz hale getirilen 7 teröristin üzerinde ve bölgede bulunan bir sığınakta timlerin yaptığı aramada ise 4 adet M 16 Piyade Tüfeği, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet sırt telsizi, 1 adet el telsizi, 5 adet kaleşnikof şarjörü, 642 adet kaleşnikof ve m 16 mühimmatı, 20 adet m16 şarjörü, 10 adet el bombası, 1 adet anti tank roket atar mühimmatı. 17 adet dolu tüp, 3 adet akü, 1 adet dürbün, 7 adet şemsiye, 4 adet sırt çantası, 10 çift ayakkabı, 1 adet soba, 10 adet battaniye, 7 adet uyku tulumu, 4 adet mont, 2 çift kar elbisesi, 5 adet panço, 10 adet met, 30 adet çakmak gazı, 20 adet koli bandı, 50 kg şeker, 20 paket çay, 50 kg tuz, 10 kilo kuru yemiş, 70 kg pirinç, 60 kg mercimek, 50 kg fasulye, 50 kg bulgur, 20 adet dut pekmezi, 100 paket tütün, 2 adet yemek ocağı, 10 adet pil bloğu ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.  

Fatma Çıray
 

Etiketler: operasyon, Tunceli

 

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