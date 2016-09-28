Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Tuncelililer, G.Saray ile karşılaşacak Dersimspor’dan emin

Tuncelililer, G.Saray ile karşılaşacak Dersimspor’dan emin

Tuncelililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile Dersimspor’un eşleşmesinden oldukça memnun. Kent sakinleri, Türk Telekom Arena’da oynanacak olan karşılaşmadan Dersimspor’un galip ayrılacağına inanıyor.

Tuncelililer, G.Saray ile karşılaşacak Dersimspordan emin

28 Eylül 2016 23:25

2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi yapıldı. Kura sonuçlarına göre, 2009 yılında kurulan ve Spor Toto 3. Lig 2. grupta yer alan Dersimspor, Galatasaray ile eşleşti. Türk Telekom Arena’da oynanacak Dersimspor ile Galatasaray eşleşmesinden Tuncelililer de son derece memnun. Kent sakinleri, takımlarının bu müsabakadan galibiyetle ayrılacağına inanıyor.

İşte, kent sakinlerinin eşleşmeye ilişkin görüşleri:

Celil Burak Ağar: "Şehrimizin tek takımı olan Dersimspor’un Galatasaray ile eşleşmesine sevindim. Umarım dostluk içerisinde, ırkçılık olmadan; kimse kimseyi kırmadan güzel bir karşılaşma olur."

Murat Kurukafa: "Dersimspor Galatasaray karşılaşması iyi oldu. Dersimspor 2-1 alır."

Turan Şaroğlu: "Özelikle böyle ünlü bir futbol takımının çıkması çok güzel oldu. Her ikisini de kutluyorum. İnşallah berabere kalırlar. Biz de seviniriz onlar da sevinir. Dersimspor bir adım daha ileri gitsin ki burası biraz canlansın."

Bülent Çetin: "Rakibimiz Türkiye’nin en iyi takımlarından biri. Biz de haddimizi bilerek çıkıp oynayacağız. Ama biz takımımıza güveniyoruz.Nasıl ki Eskişehir’i elediysek Galatasaray’ı da eleyeceğimize inanıyoruz."

Babikhan Adır: "Galatasaray Dersim eşleşmesi Dersim’in tanıtımı için iyi oldu. Arada bir güç ve eşitsizlik var. Galatasaray’da Dersimli Eren Derdiyok’un oynaması önemli. Kardeşçe bir maç olacağını tahmin ediyoruz."

Abdullah Hare: "Kötü bir kura çektik. Gruplara kalalım isterdik. Maddi açıdan Dersimspor’a destek olurdu. Dersimspor’un yenmesi mucize olur ama olmayacak bir şey de değil. Gönlümüz Dersimspor’dan yana. Skor 4-1 olabilir."

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Dersimspor, oynadığı maçlarda 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Grubun 7. sırasında yer alan takım, ilk defa Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası maçları, 25, 26, 27 Ekim tarihlerinde tek maçlı eleminasyon usulüne göre yapılacak.

Etiketler: galatasaray, Tunceli


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!