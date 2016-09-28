2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi yapıldı. Kura sonuçlarına göre, 2009 yılında kurulan ve Spor Toto 3. Lig 2. grupta yer alan Dersimspor, Galatasaray ile eşleşti. Türk Telekom Arena’da oynanacak Dersimspor ile Galatasaray eşleşmesinden Tuncelililer de son derece memnun. Kent sakinleri, takımlarının bu müsabakadan galibiyetle ayrılacağına inanıyor.

İşte, kent sakinlerinin eşleşmeye ilişkin görüşleri:

Celil Burak Ağar: "Şehrimizin tek takımı olan Dersimspor’un Galatasaray ile eşleşmesine sevindim. Umarım dostluk içerisinde, ırkçılık olmadan; kimse kimseyi kırmadan güzel bir karşılaşma olur."

Murat Kurukafa: "Dersimspor Galatasaray karşılaşması iyi oldu. Dersimspor 2-1 alır."

Turan Şaroğlu: "Özelikle böyle ünlü bir futbol takımının çıkması çok güzel oldu. Her ikisini de kutluyorum. İnşallah berabere kalırlar. Biz de seviniriz onlar da sevinir. Dersimspor bir adım daha ileri gitsin ki burası biraz canlansın."

Bülent Çetin: "Rakibimiz Türkiye’nin en iyi takımlarından biri. Biz de haddimizi bilerek çıkıp oynayacağız. Ama biz takımımıza güveniyoruz.Nasıl ki Eskişehir’i elediysek Galatasaray’ı da eleyeceğimize inanıyoruz."

Babikhan Adır: "Galatasaray Dersim eşleşmesi Dersim’in tanıtımı için iyi oldu. Arada bir güç ve eşitsizlik var. Galatasaray’da Dersimli Eren Derdiyok’un oynaması önemli. Kardeşçe bir maç olacağını tahmin ediyoruz."

Abdullah Hare: "Kötü bir kura çektik. Gruplara kalalım isterdik. Maddi açıdan Dersimspor’a destek olurdu. Dersimspor’un yenmesi mucize olur ama olmayacak bir şey de değil. Gönlümüz Dersimspor’dan yana. Skor 4-1 olabilir."

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Dersimspor, oynadığı maçlarda 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Grubun 7. sırasında yer alan takım, ilk defa Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası maçları, 25, 26, 27 Ekim tarihlerinde tek maçlı eleminasyon usulüne göre yapılacak.