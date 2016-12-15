Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiş olup, diğer ilk ve orta dereceli okullarda eğitime devam edilecektir. İlimiz Mazgirt ilçe merkezi ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca, ilimiz merkez ile tüm ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel 16 Aralık 2016 Cuma günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

Ercan Topaç