Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul’un tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Olgun Öner’in göreve başlamasından önce belediye binası önünde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye çalışanları dışarı çıkarılırken binada arama gerçekleştirildi. Arama yapıldığı esnada zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Tunceli Belediye binasına asılan pankartı indirmek isteyen polisler ile HDP’li Vekil Alican Önlü arasında da tartışma yaşandı. Uzun uğraşlar sonucu pankart polisler tarafından indirilirken alınan geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Valisi Osman Kaymak, Belediye Başkan vekili olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tekin Aktemur ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş, belediye binasına geldi.

Yetkililerin belediye binasına gelişleri sırasında da protestolar yaşanırken, Vali Osman Kaymak ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Olgun Öner basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, belediye başkanının tutuklanmasına değinerek, “Bunun sebebi terör örgütü PKK’ya üye olmak, yardım yapmak. Dava açıldı sonuçta tutuklandı. Bu bir adli karardır. Burada bizim valilik, hükümet olarak amacımız halkımıza hizmet etmektir. Tutuklanınca yasa gereği içişleri bakanımız Olgun Öner beyi belediye başkan vekili olarak atadı. Arkadaşımızı bugün buraya getirdik. Kendisine başarılar diliyoruz. Valilik olarak sürekli yanında olacağız. Daha önce belediyeyle hizmetlerde belki ayrılıklar oluyordu şimdi valilik imkanları halkımızın hizmetinde olacak. Belediyenin amacı halka hizmettir. Bugüne kadar yeterince verildiğini düşünmüyoruz. Bu çerçevede bizler zulmetmek için değil hizmet etmek için geldik. Bu kalıcı bir şey değildir. Düzen oturuncaya kadar, bu terör örgütünün Tunceli halkının üzerindeki baskısı kalkıncaya kadar devam edecek” dedi.

Belediye binasına gelişlerindeki protestoya değinen Vali Kaymak, “Buraya gelirken bazı kişiler protesto eyleminde bulundular. Bu onların demokratik haklarıdır ancak şunu bilsinler ki buraya hizmet için geldik. Gayri kanunu bir durum yok. Tutuklama sonucu içişleri bakanımız yetkisini kullanıp görevlendirme yapmıştır” diye konuştu.

Tunceli Belediye Başkanvekili olarak atanan Olgun Öner ise yaptığı açıklamada kente yabancı olmadıklarını dile getirerek, “Tunceli’ye bizler yabancı değiliz. Üç yılı aşkın süredir Tunceli’deyiz. Eksiklik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. İçişleri bakanlığımız bize bu görevi tebliğ ettiler. Gayri yasal bir atama değil kanuni ve adli bir süreç sonucunda verilmiş bir karar. Belediye yasasından kaynaklı bir atama. Önemli olan bunları sorgulamaktansa önümüze bakmaktır. Sayın valimizin destekleri olacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Yetkililerin belediye binasında bulundukları esnada dışarıdaki protesto eylemleri de devam etti.

İncelemelerin ardından Vali Osman Kaymak ve diğer yetkililer belediye binasından ayrıldı.

Ercan Topaç