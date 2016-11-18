İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın "Odak Şehir İstanbul" projeleri kapsamında trafiği rahatlatmak için 16 yeni tünel yol inşaatına başlanıyor. Bir tünel yol inşaatı, 11 tünel yol projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan Kağıthane-Piyalepaşa, Bomonti-Dolmabahçe Çayırbaşı-Sarıyer tünellerini günde ortalama 150 bin sürücü kullanıyor. 45 dakika olan ulaşım süresi 5 dakikaya inerken, tüneller emisyon değerlerinde de büyük azalımlar sağlayacak. İnşaatı biten Kasımpaşa-Sütlüce tüneli önümüzdeki günlerde hizmete alınacak.

İnşaatı devam eden tüneller:Dolmabahçe - Levazım 7,45

İnşaatına başlanacak tüneller:

Levazım - Armutlu 7,11

Armutlu - Cendere Yolu 4,82

Cendere Yolu - Ayazağa 1,78

Ayazağa - Çayırbaşı 4,51

Sarıyer - Kilyos 14,05

Kağıthane - Bayrampaşa 11,70

Bayrampaşa - Bağcılar 8,93

Bağcılar - Basın Ekspres(Olimpiyat yolu) 4,78

Basın Ekspres(Olimpiyat yolu)K.Çekmece 5,57

Küçükçekmece - Avcılar 6,24

Avcılar - Haramidere 6,10

Haramidere - Büyükçekmece 8,40

Silahtarağa Cd.-Gop Cd 0,09

Eyüp 0,44

Unkapanı Kasımpaşa Sualtı Tüneli 0,85

Halkalı-Temapark 5,35

Toplam 90,72

Proje çalışmaları devam eden tüneller:

Harem-Beylerbeyi 8,64

Beylerbeyi-Çengelköy 5,10

Çengelköy-Küçüksu 4,90

Yenisahra - Bostancı 5,00

Kavacık-Çubuklu 3,40

Davutpaşa-Samatya 6,73

Unkapanı-Samatya 5,20

Merter-Kazlıçeşme 4,20

Levazım-Zincirlidere 2,94

Ortaköy-Kuruçeşme 1,70

Kadıköy-Kuşdili 1,84

Toplam 49,65