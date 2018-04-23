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Tünelde kafa kafaya çarpıştılar: 4'ü çocuk 9 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki tünelde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Tünelde kafa kafaya çarpıştılar: 4ü çocuk 9 yaralı

23 Nisan 2018 21:24
Tünelde kafa kafaya çarpıştılar: 4'ü çocuk 9 yaralı - Tıkla İzle

 Kaza, Kozlu çıkışı trafiğe kapalı Değirmenağzı Tünellerinde meydana geldi. Kdz. Ereğli yolu üzerinde trafiğe kapatılan 3. tünel içerisinde M.B. (35) idaresindeki 67 ZG 353 plakalı araç ile M.T.S.'nin (58) idaresindeki 67 T 0359 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araçlarda bulunan K.S. (2), P.B. (7), Y.N.B. (5), Y.B. (2), N.A. (26), S.S. (30), M.K. (32) ile sürücüler M.B. ve M.T.S. (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların bazılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Barış Doğan

 

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