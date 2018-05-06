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Tunus, 7 yıl sonra belediye seçimleri için sandık başında

Tunus, 2011 Yasemin Devrimi’nden 7 yıl sonra ilk kez belediye seçimleri için sandık başına giderek oy kullanıyor. Daha önce 4 kez ertelenen seçimlerin sonuçlarının ise 9 Mayıs’a kadar açıklanması bekleniyor.

Tunus, 7 yıl sonra belediye seçimleri için sandık başında

06 Mayıs 2018 12:12

Tunus'ta 2011 Yasemin Devrimi’nden 7 yıl sonra 5 milyon seçmen ilk kez belediye seçimleri için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemlerinin 18.00’de son bulacağı 350 belediyeyi ilgilendiren seçimde 57 bin aday yarışacak. Daha önce 4 kez ertelenen seçimin kesin sonuçlarının, seçim yasaklarının 7 Mayıs’ta son bulmasının ardından 9 Mayıs’a kadar açıklanması bekleniyor. Öte yandan, başkent Tunus'un başına ilk kadın belediye başkanının seçilip seçilmeyeceği merakla bekleniyor. Seçmenlerin seçimlere hangi düzeyde katılacağı ve ortaya çıkacak katılım oranı merak konusu. 

2015 yılında gerçekleştirilen kanlı terör saldırılarının ardından olağanüstü hal uygulanan Tunus'ta, bugün 30 bin güvenik gücü görev alacak. Bugüne kadar belediye seçimlerinin tek partili düzenlendiği Tunus’ta bugün gerçekleştirilen seçimlerin ülke tarihinin ilk özgür ve rekabetçi belediye seçimleri olacağı ifade ediliyor.  

 

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