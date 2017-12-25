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Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçaklarına yasak getirdi

Tunus hükümeti, Dubai’ye gitmek isteyen Tunuslu kadınların Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketinin uçağına alınmaması üzerine BAE'ye ait uçakların Tunus havalimanlarına inişini yasakladı.

Tunus, Birleşik Arap Emirliklerinin uçaklarına yasak getirdi

25 Aralık 2017 12:19

Tunus Ulaştırma Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçakların Tunus havalimanlarına girişinin askıya alındığını duyurdu. Kararın nedeninin, Dubai’ye gitmek isteyen iki Tunuslu kadının BEA'ye ait uçağa alınmaması olduğu belirtildi. Tunus Uluştırma Bakanlığının sosyal medya sayfasında, BAE'ye ait hava yolu firması uçuşlarını uluslararası kanun ve anlaşmalara uygun hale getirene kadar Tunus’tan BAE’ye ve BAE’den Tunus’a yapılan uçuşların askıya alındığı açıklandı.

BAE’nin Tunus Başkansolosu Salem Zeabi ise Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Tunuslu kadınların BAE’inin uçağına alınmamasına ilişkin net bir açıklama yapması istendi. Zeabi’nin alınan tedbirin güvenlik düzenlemeleriyle ilgili ve geçici olduğunu söylediği kaydedildi. 

Najeh Krimi

 

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