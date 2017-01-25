Tunus'ta yayın yapan "Nesma" kanalına bugün verdiği röportajda Suriye'ye giden cihatçılarla ilgili konuşan Al Hamedi, eski Başbakan Vekili Mehdi Jomaa hükümetinde Dışişleri bakanı olduğu zaman da Suriye'de çatışmalarda yaralanan teröristlerin Tunus'a dönüşünün gündeme geldiğini ancak buna izin vermediklerini dile getirdi.

Tunus'ta yürürlükte olan terör kanunlarına göre, yaralı da olsa eski teröristlerin ülkeye girme imkanlarının olmadığını hatırlatan Al Hamedi, "Bu bir milli güvenlik meselesidir. Partilerin ya da cemaetlerin meselesi değildir. Ciddi bir meseledir. Bu yüzden teröristlerin geri gelmesine kesinlikle izin verilmemeli" dedi.

DEAŞ çatısı altında; Irak, Suriye ve Libya'da Tunus vatandaşı olduğu bildirilen ve BM'ye göre sayıları 5 bini bulan terörist bulunuyor. Tunus'ta ise son yıllarda bu teröristlerden yaralı olanların ülkeye dönüşüne izin verilip verilmeyeceği tartışılıyor.