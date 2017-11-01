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Tunus’ta 2 polis memuruna bıçaklı saldırı

Tunus’ta bir saldırgan, 2 polis memurunu boynundan ve alnından bıçaklayarak yaraladı.

Tunusta 2 polis memuruna bıçaklı saldırı

01 Kasım 2017 16:02

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, parlamento binası yakınlarında güvenlik devriyesine saldırı düzenlendiği bildirilirken, bir polis memurunun boynundan, diğerinin ise alnından yaralandığı belirtildi. Yaralı polislerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılırken, saldırganın yakalandığı açıklandı.

Öte yandan, Tunus'ta bulunan Bardo Müzesi'ne 18 Mart 2015’te otomatik silahlarla düzenlenen terör saldırısında 20’si turist, 1’i güvenlik görevlisi 21 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı. 

Najeh Krimi
 

Etiketler: bıçaklı saldırı, Tunus

 

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