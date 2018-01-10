Tunus’ta 200 gösterici gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife Çibani, sokak göstericileri ile polis arasında çıkan çatışmada 49 polisin yaralandığı ve 206 göstericinin gözaltına alındığını söyledi. Göstericilerin, Tunus’un kenar mahallelerinde bazı uluslararası alışveriş merkezlerini tahrip ettiği kaydedildi. Görgü şahitleri, göstericilerin elektronik aletlerin satış merkezlerinin vitrinlerini taşlayarak çıkan kargaşadan faydalanarak elektronik aletleri çaldıklarını söyledi. Sokaklardaki mobese kameralarının da tahrip edildiği kaydedildi.