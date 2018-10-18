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Tunus'ta sel felaketi: 5 ölü, 2 kayıp

Tunus'ta sel felaketi: 5 ölü, 2 kayıp
Tunus'ta sel felaketi: 5 ölü, 2 kayıp

Tunus’ta şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi kayboldu.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tunus'un farklı bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi. 

Açıklamada, Tunus'un Dahmani ilinde 2 kişi, Kassarin, Sidi Bu Zeyd ve Nabil illerinde 1'er kişinin hayatını kaybettiği, Kassarin ve Zağvan illerinde ise 2 kişinin selde kaybolduğu belirtildi. Tunus Meteoroloji Ajansı, Tunus'un birçok bölgesinde şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi. 

Tunus'ta halen devam eden şiddetli yağmur nedeniyle birçok şehirdeki ilkokul, ortaokul ve lisede eğitime ara verildi.  

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