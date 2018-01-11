Tunus’ta yağma, hırsızlık ve tahribattan 328 gözaltı

Tunus İçişleri Bakanlığı sözcüsü Halife Şeybani, bu sabahki açıklamasında, Tunus’ta sükunetin sağlandığı, sabotaj olaylarının bir önceki geceye göre azaldığı, yağma, hırsızlık ve tahrip olaylarına katılan 328 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Sözcü, milli güvenlik güçlerine ait 45 aracın, mahalli polisin ise 12 aracının tahrip edildiğini kaydetti. Olaylarda 49 polisin yaralandığı, olayların başlamasından bu yana gözaltı sayısının 565’i bulduğu bildirildi.

Dün gece Kasrin şehrinin Tale kasabasında bir Polis Merkezi tahrip edildi. Bir polisin evi yakıldı. Zehrai Mahallesinde bir mağazaya saldırı düzenlendi.

Gassarin şehrinde ise devlet ve özel mülkiyeti korumak için ordu ve güvenlik güçleri görevlendirildi.

Najeh Krimi

